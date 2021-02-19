Bitcoin升穿52,000水平後反覆爭持，最新報51,847美元，24小時計回吐約1%。有「新債王」DoubleLine CEO岡拉克（Jeffrey Gundlach）稱Bitcoin或較黃金更有資格成為「經濟刺激資產」（Stimulus Asset）。

岡拉克於Twitter表示，他長期睇淡美元和看好黃金，但半年多來對兩者都保持中立，指Bitcion也許是刺激性資產，反而黃金不是，又形容「大量的液體倒入漏斗，會形成一股洪流。」

近月岡拉克稱讚Bitcoin具有「了不起的供需動態」，但仍批評其升勢過急。上月11日，他向CNBC表示Bitcoin突破23000美元後，他對比特幣持中立態度，「我不喜歡現在的Bitcoin，我不喜歡這樣熱炒的東西。」

Bitcoin在2021年已經上升約80%。在同一時間段內，黃金則已經下跌6%。

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