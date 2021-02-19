恒指周五早段曾跌近500點，午後跟隨A股反彈，收市拗腰倒升49點，報30,644點，主板成交2,532億元。港股通南向資金買賣成交為696億元，北水淨流入約37億元，創今年新低；其中，滬港通佔9.51億元，深港通則佔27.28億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，仍是騰訊（700）、小米（1810）、美團（3690）、中移動（941）等，北水成交額介乎44至59億元。中海油（883）成交亦有逾26億元，保利協鑫能源（3800）則有11億元。

值得留意的是，年初至今騰訊每日獲數十億北水買入，今日只獲得3.9億元淨買，反映騰訊不再是大媽一面倒買入的股王，同時亦成為整體港股北水淨買入大減的主要原因。大媽轉為淨買舊經濟股中移動（941），單日錄得22億元淨買。

美團連續兩日錄淨沽，今日北水共沽出5.8億元。在滬港通，舜宇光學科技（2382）淨沽3.1億元、港交所（388）淨沽2.8億元、中海油淨沽1.1億元、中芯（981）淨沽1.2億元、國美零售（493）淨沽1.5億元。

至於深港通，恒騰（136）淨沽7,326萬元、思摩爾國際（6969）淨沽2,673萬元、中糧家佳康（1610）亦沽1,275萬元。

四大股份包括中移動（22億元）、小米（4.5億元）、騰訊（4億元）及紫金礦業（2899，7500萬元），已佔淨流入總額85%。中移動股價抽升6.4%，報53.75元；小米傳出造車消息後，尾市直線倒升6.4%，收報30.65元。

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