《路透》引述消息人士稱，吉利汽車計劃成立一個新實體，探索電動汽車產品規劃、營銷和銷售的新方式，這有別於電動車和油車一起銷售的行業慣例。

該計劃將是吉利調整運營的最新舉動。吉利上個月宣佈一系列合作交易，目的將公司轉變為一家領先的電動車合同製造商和工程服務提供商，對抗Tesla的擴張。

報道引述消息人士稱，吉利今年將創建Lingling Technologies，管理基於其SEA浩瀚智能進化體驗架構（Sustainable Experience Architecture）生產的車型。吉利之前收購了沃爾沃汽車，並持有戴姆勒的9.7%股權。

上述消息人士稱，該部門還將負責營銷旗下領克品牌SEA電動汽車，以及面向大眾市場的幾何（Geometry）電動汽車。該計劃還處在私密階段。吉利未予置評。

吉利集團旗下吉利汽車去年銷售132萬輛汽車，但其電動汽車、油電混合動力汽車和插電式混合動力汽車銷售下滑，因消費者轉向傳統的汽油車以及續航裡程更長的其他品牌電動汽車。

消息人士表示，公司管理層意識到有必要以一種不同於傳統汽車的形式開發和營銷電動汽車，因此決定成立一家獨立的公司，該新實體尚未註冊，正式名稱也沒有最終確定。新實體將負責SEA相關技術的研究和進行升級，將獨立於油車部門之外，並將收集不同的市場數據以據此研發電動車型。新實體將擁有一個獨立的銷售團隊，並計劃在城市中心開設展廳，部份展廳與經銷商合作，部份直接管理使其將直接控制定價和庫存。

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