剛剛一個星期，個市升到癲！癲，是指恒指在農曆年前衝30,000點已經有明顯的背馳了，農曆年後再升多成千點，繼續是背馳——無論是資金流、總成交以至於RSI，全部都是。癲，還在於好多小型、蚊型股雞犬皆升，好似恆騰（136）、赤子誠（9911）、美圖（1357）、魯大師（3601）這些，一日可以升幾成，半個月可以升幾倍。

癲，還在於一個女股神可以點石成金，所謂「契媽概念股」：眾安在線（6060）、移卡（9923）、好醫生（1833）等，大大隻的，一日可以升三成，仲大把人叫追！其實這一切一切，說好的，是證明眼前的確確實實是大牛市；說壞的，是人已經迷失了理性。這種亢奮的狀態不會維持幾耐，股價的升幅不可能持久，只是差一個喚醒。

星期四，以上所有的股份都以一成甚至再多的跌幅作結，相信好多人都要坐艇，當然，也有一些人只是賺少了而已，希望你是前者。氣泡刺破了，或多或少是源於北水歸來，但買盤不如預期。短期來說，我認為恒指要下試前頂30,159點，再看看背馳的狀態有否得到修復。以上的股份，不可能在中途隨便撈底，佢哋要調整得更深。

今日，同大家關注一隻可長可短的復甦概念股：新創建（659）。隨著本地的疫情受控，限聚的措施放寬，是時候入手這類股。集團的主業包括富通保險、飛機租賃，還有內地的收費公路，是經濟重啟的受惠股。股份在上日突破三月高，且配合大成交，均線排順，短炒現價買入，目標10.50元，止蝕7.50元；息率7厘，長揸都得。

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