政府日前公佈於2月20日起，收緊機組人員豁免到港檢疫的安排。為應對有關措施，國泰航空（293）推出新編更安排，將要求機組人員完成21日飛行行程後，返港隔離檢疫14天，再休假14天。

自願參加國泰新編更安排的機組人員，在21日飛行行程內，每次工作返回香港時，必須在位於國泰城的逸泰居酒店隔離。在結束21日飛行行程後，機組人員需在港島太古城的香港東隅酒店接受自我隔離14天，結束後就可休息14天，包括7天醫學監察，整個工作周期長達49日。

國泰表示，為應付新到港檢疫的安排令公司每月支出增加多達4億元，惟有足夠員工自願參加計劃，但沒有透露具體數字。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，由於香港和其他地方繼續實行嚴格的檢疫措施，未來幾個月充滿挑戰。

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