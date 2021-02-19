《日經新聞》報道，華為2021年的智能手機產量計劃降至2020年一半以下的7,000萬至8,000萬部。在美國拜登政權上台後，制裁仍在繼續，5G機型的零件依舊無法採購，作為主力業務的智能手機的減速有可能對華為的經營造成巨大影響。

報道指，華為已向多家供應商傳達了生產計劃。美國調查公司IDC統計顯示，華為2020年的智能手機供貨量為1.89億部，僅次於韓國三星電子和美國蘋果，排在第三位。今年市佔率下降的可能性很大。

美國商務部針對4G等上一代通訊技術的零部件，已開始允許供應商供應一部分，但對5G核心零件的大部份並未發出許可。在採購受到影響的背景下，零件企業有觀點認為，「產量有可能降至近5,000萬部」。華為對此不予置評。

由於華為的2021年智能手機產量計劃降至2020年的一半以下，各零件廠商正在觀察拜登美國政府的制裁是否持續。審批尤其嚴格的5G零件的採購難以重啟。小米等企業認為這是擴大份額的良機，積極發出訂單。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！