勇於發表政見的藝人王喜，市場消息指，王喜或相關人士近日約520萬元沽出何文田連天台單位，賺約300萬元。

位於何文田街的文安大廈頂層單位，實用面積265方呎，有消息指，王喜或相關人士以約520萬元沽出，實用呎價約1.8萬元。本報記者向王喜求證出售何文田物業，他承認說：「喺賣咗520萬，呢個喺投資物業，趁個市唔係太壞嘅時候，個價又啱，咁咪賣囉！」問是否賣掉物業移居其他國家？王喜表示：「Cash is King，我都係想揸住舊錢求個安心啫，走唔走未定，睇定個時局變化先。」

按土地註冊處資料顯示，單位於2010年由王喜(真名鄺毅怡)及陳子健聯名購入，購入價220萬元，若落實出售單位，料賺約300萬元。該廈位處何文田內街，旺中帶靜，樓齡已屆41年。

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