英國內政部周四（18日）更新特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）申請期限，入境申請的期限延長至3月31日，境內申請則於2月18日截止。申請者用LOTR入境後，可在境內居留6個月，並在居留期滿前申請BNO簽證，毋須入境後立即申請。

當局將在2月23日推出「UK Immigration: ID Check」手機應用程式予申請者辦理手續，為配合該程式，當局曾指會延長LOTR申請期限，直到申請簽證程序電子化。

英國政府去年7月宣佈，BNO簽證於今年1月31日正式開放前，容許BNO身份持有人及其受養人以LOTR提前抵英。截至今年1月13日，有約7,000人透過LOTR入境。英國《泰晤士報》周四報道，至今接近5000名香港人已申請BNO簽證，約一半是身在英國的港人。

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