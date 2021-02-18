【本報訊】人民銀行公佈，春節後現金逐步回籠，為維護銀行體系流動性合理充裕，從定向中期借貸便利（MLF）、逆回購，淨回籠2,600億元（人民幣．下同）。收水氣氛利淡中港股市，上證由升2.1%後回吐至僅升0.55%，深證更跌1.22%，不過成交暢旺，兩市成交合共破萬億。

人行昨日開展2,000億元MLF，該MLF操作規模完全對沖本月MLF到期量。另外路透統計，包括本周六調休工作日在內，本周共3個工作日，公開市場有3,800億元逆回購到期，其中昨日到期2,800億元，而人行昨日進行200億元逆回購，令昨日資金淨回籠2,600億元。

該一年期MLF利率連續第10個月持平於2.95厘；7天逆回購利率亦繼續持穩於2.2厘。

專家：唔擔心收得好緊

A股昨日牛年首開市，兩市同樣紅盤高開，上證早段最多升2.1%，高見3731點，惟其後升幅回落至0.55%，報3675點，成交4,835.47億元。深成指早段亦升2.07%，隨後更轉跌1.66%，報15767點，成交6,016.42億元。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，上月收水令港股由30000點回調至28000點水平，今次收水亦令中港兩地股市氣氛轉差，認為要再次放水才能令股市向上。不過他並不擔心昨日的大額收水會延續，「農曆新年後一向都收水，我唔覺人行會收得好緊，佢新年前都梅花間竹咁收水放水，之前市場資金真係緊張，佢又會投放返啲資金」。

人行旗下《中國金融時報》發表評論文章指，疫情下留在原地過年的人多，令現金需要減少，認為市場不應過度關注金額，應關注利率情況。