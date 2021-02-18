【本報訊】牛年首個新盤登場！長實（1113）以近103億元購入啟德跑道地，「麵粉價」每呎近1.6萬元，同區會德豐Grande Monaco疑因地皮開標而調整價錢，延遲5小時公佈首張價單，共68伙，一房折實766.2萬元起，折實平均呎價23,795元。發展商形容為「啟航起動價」，比1月初一期首批貴約5%。

首批Grande Monaco涉68伙，包括16伙一房、39伙兩房、1伙三房及2伙四房單位，面積351至961方呎。設5種付款方案，180天即供最高20.5%折扣，折實價766.2萬元起、呎價21,829元起，折實平均呎價23,795元。1月初一期Monaco首批80伙平均呎價22,669元，二期賣貴5%。附近二手屋苑樓齡最舊四年，成交呎價約2.1萬至2.37萬元，開價貼近二手價。

四房入場費2,271萬

發展商指，68伙市值約9.8億元，折實約7.8億元。入場單位1B座5樓D室，一房戶，面積351方呎，折實766.2萬元，呎價21,829元。四房入場1A座3樓B室，面積961方呎，折實價2,271.4萬元，呎價23,636元。對於啟德跑道地周三開標，集團常務董事黃光耀表示，Grande Monaco首批單位價錢考慮到跑道地開標因素，但強調並非因而推遲開價。

信置（083）聯席董事田兆源指，集團牛年將推5個全新項目，合共4,680伙，包括旺角新填地街One Soho、長沙灣Grand Victoria、中環卑利街項目，以及港鐵黃竹坑及元朗錦上路兩個鐵路盤。

恒地（012）元朗唐人新村洋房新盤尚悅．天城已屆現樓，新近獲批滿意紙，最快下周開放現樓示範單位，下周末以招標形式發售。項目設16幢洋房，樓高三層，實用面積1,772至1,826方呎。

Oasis Kai Tak錄撻定

佳明集團指，青衣明翹匯累售668伙，佔全盤可售單位約85%，料9月批入伙紙，明年首季交樓。項目餘108伙貨尾，以三、四房大單位為主，其中6伙頂層複式戶將招標發售，目標呎價約3.5萬元。而南豐地產指，旗下日出康城LP10沽出495伙，套現逾50億元，預計加推最少179伙，惟未定加幅。

Grande Monaco推盤之際，同系Oasis Kai Tak卻錄撻定，低座D座地下及1樓B室，實用910方呎，連花園179方呎，三房間隔，2017年以2,572.3萬元售出，呎價28,267萬元。最初揀建期付款，2018年追加申請發展商二按，最高樓價25%。成交價增至2,602.8萬元，呎價28,602元。交易周三終止，買家料損失10%樓價即260.28萬元。