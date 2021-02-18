環球股市持續創新高，不少朋友問王弼，經濟這麼差，點解股市炒到上天？認為可以用比較邏輯的方法解釋上述迷思。

經濟真的很差嗎？這要看你從哪個角度觀看，如果閣下從事旅遊或飲食業，你可能會認為世界離滅亡的日子不遠，但如果閣下從事網購和送外賣，做到手忙腳亂，哪來經濟蕭條？今次疫情的劇本，是西方政府攞正牌拿刀猛捅傳統經濟，把血液餵給新經濟，因此自股市於去年三月見底，第一輪爆升的就是科網股，和一些能維持營業的特權企業。

然而，最近接力爆升的，是本欄提及多次的再膨脹（Reflation）概念股票。本來再膨脹概念股，屬於舊經濟，在疫情初段都給政府的封城禁令捅了許多刀，嚴重失血，不少企業要宣佈破產。可是，如果本身夠強壯，給政府捅了多刀仍死不去，這些企業便能吃掉已遭淘汰對手的市場份額。在去年最嚴峻的時期，大部份企業都以大幅削減資本開支來迎戰寒冬，現在經濟復蘇，企業開始重啟投資，便出現供不應求，這在資源類股份方面非常明顯，石油股和銅、鋁、鋼鐵基本金屬猛升，似乎會延續一段時間。

講到底，科網股雖受惠政府打劫舊經濟政策，但科網企業仍未懂變魔術，網購的貨品，還是要拿實物付運。因此，網購和經濟復蘇帶動的消費潮，一定令資源類股份受惠，本欄提及過的美國鋼鐵（X）1月曾見23.74美元高位，本月初跌回16美元水平，但最近又蠢蠢欲動，星期二單日升了12%見18.5美元，執筆之時徘徊在18美元，可博重見上次高位。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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