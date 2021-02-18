一宗酒店直播SM男的事件令網紅Miss Pun「結業」了！這網紅正是綽號「搣時潘」的潘書韻，她自2019年年底搬入深水埗富匯居後，是非不斷，官非纏身，屋企平台甚至被人掟屎。路不轉人轉，她退出網絡工作，開辦性商品店反而有轉機。錢，她率性地說從未擔心，反而最擔心是她老公，深水埗區議員劉家衡（Andy）會否被DQ甚或受牢獄之災。住入新居約一年，去年11月他們拉埋天窗，一間住到結婚又搵錢的屋，卻又麻煩多多。著名術數家蔣匡文由深水埗風水講到劉氏夫婦的命盤，一齊《風水輪樓睇》。

入住後被捕2次 擔心老公被DQ

2019年公民黨劉家衡獲2,193票當選成為深水埗南昌北區議員，其後和潘書韻租住富匯居一個實用234方呎一房單位。租這個單位，一來業主支持，二來位處服務選區，更吸引的是有個大平台，讓他們的愛犬和貓咪自由活動。劉太說，比起之前百幾方呎的劏房，現在生活環境大幅改善。

Andy表示，搬入來後，人生有很大轉變，可能跟整個社會環境有關，工作上麻煩多多，例如區議員辦事處遭受滋擾、擺街站被攻擊繼而鬧上法庭，更因為民政署拖數，自掏荷包倒貼辦事處開支。他妻子轉變更大，劉太表示：「搬入來後被拘捕過2次，但之後發生嘅事都滿意。因為事業唔知點行落去，反而一些轉變，令我開發新領域。財運，我不嬲都唔太擔心，咁多年來都冇乜擔心過錢嘅問題，而家係再好過以前少少。由KOL變開舖頭，成績唔錯，3個月開咗2間分店，營業額穩步上升，個人運程方面係唔錯。」她指的兩次被捕，分別是「漂白水事件」及「酒店事件」，其中酒店事件是，她被一名男子性騷擾，於是報復，網上直播SM該男子，最終她與兩名友人以涉嫌破壞公眾體統被捕。事件令她決定永久退出網絡工作，其網上字號「Miss Pun結業了！」

2019年入住後，他們受到滋擾，「我哋呢度（平台）被人掟屎，上面掟啲糞便落嚟，影響咗少少情緒，但之後克服咗，而家情緒比較穩定。嗰篤係爛屎嚟，似乎樓上嗰位人兄健康狀態應該唔係太好，我諗佢會有報應。我而家最擔心我老公，佢會唔會被人拉或者DQ。」兩人風雨同路，結成夫婦，劉生面對沉重壓力，劉太轉型搵到錢。究竟這間屋風水如何？

天花倒掛好濕滯 一招化官非

蔣匡文表示，先講返深水埗風水，這區龍脈來自筆架山，經大埔道而入，大概以高登電腦中心做分界線，高登以南和以北是兩個世界，南邊是鴨寮街，再南由荔枝角道向海全屬濕淫之地，地薄無氣，遇災難時好易頂唔住。北面食到龍氣，只不過這條龍脈基本上旺商業，住宅不太興旺。富匯居在高登以北，食到龍脈的尾，大廈整體格局不錯，龍脈從大廈西北方而來，通常由此方位而來比較旺，而且食到文昌星，所以此處利名聲。玄空飛星計，單位排一、四，所謂「一四同宮，必發科名之顯」，即是出名。但有名未必有利，需要視乎室內佈局，而他們單位犯了5個室內風水毛病，包括天花倒掛、床無明堂、鏡對床、廁所對床、財位放垃圾桶。

蔣指：「門口開正財位，廚房開正旺位，兩個位啱啱好，就應咗你哋兩個，應該好旺，但睡房擺設，自己床位塞住明堂，所以你賺10蚊，原本可以儲5蚊，而家就儲得3蚊。第二，你哋受好大壓力，呢度成日好多轉變，因為廳和房嘅天花倒掛，等於成個天花壓落你張床，經常不停有轉變。所以呢度旺就旺啦，但就有咁嘅問題。」另外，睡床被鏡照住，但室內不宜擺鏡，因為鏡會增加吉星或凶星力量，風水輪流轉，吉凶之星方位隨年轉動，人生軌道就像過山車，大起大落，絕不適宜。廁所對正睡床任何時候也不好，小毛病多，甚至影響日後懷孕。

蔣續稱：「出年旺星到門，不過騎樓望出去是太歲位，太歲位唔好咁多動作，呢間屋可以擺少少嘢，化咗啲官非。但風水唔係萬能，只係助力，要睇你條命避唔避得過，但床無明堂、天花倒掛就要處理。至於生仔女，呢度旺女喎，就唔係旺仔喎。單位大門向西，整座大廈以西南向，係山星所到之處，所以生兒育女係無問題。」所謂「擺少少嘢」，就是睡床旁邊放置一件圓滑石頭以旺丁運；客廳梳化背後放「安忍水」，即一個兜內放鹽及水，鹽上放置六個5毫子及一個5元硬幣，作為化官非之用。由於門口是財位，不應該放置垃圾桶，應該放置流動水裝置。

對於劉太最關心的丈夫前景，以至個人事業及生兒育女之事，就要睇命盤。蔣博士屈指一算後，說：「睇劉生命盤，呢兩年佢同政府之間矛盾會繼續，過咗2022年，事情先可以解決。牢獄之災呢，佢有解神，應該唔會。生兒育女方面，睇兩位命盤，2023年應該有喜，而家劉太應該先保養好身體。至於劉太事業，佢條命幾靚，叫『雄宿乾元格』，呢10年佢係幾成功，古人叫命帶桃花，如果呢啲桃花喺封建社會就好大鑊，但而家變咗商業運作，命盤見佢起碼有七、八年旺氣，同埋田宅宮都唔錯。」

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