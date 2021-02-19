●滙控（005）公佈，委任現年60歲的范貝恩（Dame Carolyn Fairbairn）為獨立非執行董事，自今年9月1日起生效。范貝恩亦將獲委任為集團薪酬委員會、集團風險管理委員會，以及提名及企業管治委員會成員。

范貝恩於2015至 2020 年擔任英國工業聯合會總幹事，曾出任勞埃德銀行集團有限公司(Lloyds Banking Group plc)、Vitec 集團有限公司 (The Vitec Group plc)及 Capita plc. 非執行董事。她亦曾擔任英國競爭與市場管理局及英國金融服務管理局非執行董事。

滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）表示，范貝恩於多個行業均成就卓越。她在英國工業聯合會的工作，展示了其擅於領導和推動眾多相關群體的才能。在現時愈趨不明朗的經營環境下，這將為董事會帶來寶貴價值。

●百威亞太（1876）公佈，Guilherme Strano Castellan將於本月28日退任公司首席財務官，將由Ignacio Lares接任，3月1日起生效。Lares自2020年起獲委任為百威集團中美洲地區的技術及分析副總裁。

另外，王仁榮已辭任公司秘書，授權代表及法 律程序代理人，將由Bryan Warner接任，即日起生效。

業績

●金沙中國（1928）截至去年底止，全年轉虧15.23億美元（下同，約116.3億港元），2019年同期盈利為20.33億元。每股虧損18.82仙，不派末期息。

由於疫情令訪澳人數急跌，拖累期內淨收益按年大瀉8成至16.87億元。當中，來自娛樂場、客房、餐飲、會議、渡輪及零售等業務收入，全線下挫超過8成。而購物中心收入亦跌近5成。

但集團預計，未來受惠於在澳門及大灣區可觀的基礎建設投資，港珠澳大橋通車將有助澳門於未來數年內旅遊業及會展獎勵旅遊業務的發展。澳門倫敦人的第一期於今年2月8日啟用，當中包括額外的會展獎勵旅遊、零售、餐飲及娛樂選擇。澳門倫敦人的其他階段將於2021年期間陸續啟用。

●中國太平（966）公佈上月保費收入，保費收入約410.47億元（人民幣，下同），按年增長4.85%。當中，人壽保險業務收入為368.65億元，升3.88%；財產保險業務收入30.85億元，升5.6%；養老保險業務收入10.96億元，升48.7%。

●中國東方（581）發盈警，預料截至去年底止，全年純利按年減少45%至65%。集團解釋，原材料價格上升而導致生產成本增加；因新冠病毒大流行、政府的多項生產限制政策的實行，以及集團的裝備大型化項目的施工，而導致集團的產品產量、銷售 量及銷售價格下跌；及在相關年度內撇銷集團的裝備大型化項目相關的非流動資產的非經常性影響。

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