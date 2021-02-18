【本報訊】北水大軍回歸後首日於強勢股獲利，不似預期為大市添力，加上A股紅盤高開後走低，拖累港股最多回吐逾500點，失守31000關收市，七連升後斷纜。北水單日淨流入142億元，未追上收爐前近150億元的日均淨入規模，愛股美團（3690）、保利協鑫（3800）等更成沽貨對象。

分析預期，北水狂熱過後，仍維持穩定上升格局，「未必下下有200幾億（流入），3位數字已算合理」；港股初步留意關鍵位30500點。恒指昨以接近全日低位收市，跌489點，報30595點；成交增至2,826億元，為今年1月25日以來最多。

中移、騰訊仍吸逾39億

據港交所十大成交活躍股統計，淨流入最多首兩位是常客中移動（941）及騰訊（700），齊吸資逾39億元。屬舊經濟的中海油（883）及紫金（2899）各獲18.7億及8.1億元淨買。

較令市場意外的是，北水趁高沽出保利協鑫、美團及心動（2400），為淨流出最多股份首三位，涉及金額為4.9億、2.3億及2.1億元，股價分別挫13.6%、5.2%及16.3%。美團以往常與騰訊「拍住上」，力吸北水資金。年初至北水收爐日的統計數據顯示，美團為吸資最多股份第四位，保利協鑫則排名第九，累計淨入分別為239億及34億元。

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，部份北水持有倉位較多的股份，如保利協鑫及心動，在假期後已有一、兩成利潤，「話高位唔食糊就假嘅」，加上北水亦有換馬至舊經濟股的迹象，故科技股的走勢普遍較弱。他指現階段可睇多一、兩日，留意個股關鍵位有否失守，「心動公司唔跌穿90蚊 ，保利協鑫唔跌穿3蚊 ，唔敢話佢轉勢」；並稱科技股短線有機會要捱，因為參考去年11月資金出現一輪換馬時，科技股都有機會跑輸。

內地於假期復市後，近百隻公募基金排隊開售，昨有12隻公募基金搶閘開賣。今年以來已有215隻新公募基金發行，合計集資規模達7,075億元人民幣。惟有內地基金經理認為港股現水平「太火熱」，高追風險大，雖然長遠仍看好港股前景，但部署已轉趨審慎。港股處於高位下，北水基金火爆湧港的情景或有降溫之勢。

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「跌穿30500要有戒心」

昨日藍籌大致受壓，友邦（1299）為跌市元凶，插4%至101.4元；瑞聲（2018）挫5.8%。二線科技股亦成跌市重災區，眾安（6060）及移卡（9923）齊瀉逾一成。

對於港股後市，譚智樂仍感樂觀，雖然恒指在圖表屬「典型穿頭破腳」，但若未修補假期後的上升裂口，不排除指數整固後再上；屬技術指標之一的MACD維持「雙牛訊號」，故不要亂估頂，「但若跌穿30500點，就要有戒心，或進一步調整至29500水平」。資深經理溫鋼城亦指，美股近日現調整格局，加上北水買貨未算積極，料大市短期將回調，「輕輕補少少裂口再彈上去的話，會比較健康」，於30479點至30184點之間可趁低吸納。