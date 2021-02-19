主要經營香港崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）公佈盈警，預計去年純利1.38億元，按年跌93%。

利福解釋，利潤按年大幅下跌主要由於i）疫情及相關防疫措施直接對百貨店年內的營業時間及客流量造成嚴重不利影響，導致銷售和收益大幅下降；及ii）預期錄得的利息及投資收益將較2019年錄得約7.4億元大幅減少。

由去年上半年錄得虧損轉為預期全年度將錄得盈利，主要由於下半年度消費者的整體信心以致銷售有所改善以及現金和金融投資組合於去年預期將錄得收益，而於該期間則錄得約3.03億元利息及投資虧損。

利福去年上半年收入大跌55%，錄虧損2.27億元。換言之，其下半年盈利為3.65億元，按年下跌四成。

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