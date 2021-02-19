雖然市傳港交所（388）收到投訴，就近期大熱新股涉及重複申請向券商索取客戶資料，但未有影響正在招股的新股銷情。昭衍新藥（ 6127）今日（19日）公開發售截止，市場消息指，該股認購人數約54萬人，超額認購約310倍，凍結資金約1840億元；預計本月26日上市，中信証券擔任獨家保薦人。

由於已超購逾88倍，根據回撥機制，公開發售股份比例將由9%，增至36%，涉及1559.7萬股。

至於今日起招股的賽生藥業（6600），首日孖展已熱爆，綜合10間券商資料，共為其借出約362億元孖展額，相當於公開發售集資2.18億元計，超購165倍；預計3月3日掛牌。

其中輝才及輝立各為賽生借出約80億元；富途借出73億元；大華繼顯借出46億元；信詢借出12億元；時富借出10億元等。

由於已超購逾88倍，根據回撥機制，公開發售股份比例將由9%，增至36%，涉及1559.7萬股。根據回撥機制，超購100倍或以上，公開發售股份比例將增至50%，涉及5800萬股。

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