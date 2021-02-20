近日豪宅市場交投活躍，其中新世界（017）北角豪宅現樓新盤柏蔚山，最新以1.77億元沽出頂層複式連泳池樓王，成交價及呎價均創項目新高。

發展商指，柏蔚山1座33及35樓A室，實用面積3,221方呎，屬頂層複式大宅，平台連私人泳池，連同3個車位，今日以逾1.77億元招標售出，呎價見5.5萬元，雙雙創項目新高紀錄。據知，新買家是本地家庭客。

翻查資料，同系同區的北角柏傲山曾在2019年以1.85億元沽出頂層複式。是次成交料屬同區分層住宅成交價次高紀錄。

發展商補充，項目兩周內連沽兩伙複式戶，套現逾2.8億元。開售至今累售608伙，套現近158億元，所有分層單位已全數沽清。

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