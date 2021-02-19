【本報訊】近期新盤撻定急增，不少更是動輒數千萬元的豪宅成交，買家棄過百萬元定金離場。據本報統計，新盤市場本月已錄45宗撻定，全月或增至50宗，比上月增一倍。趕在鼠年尾重推的觀塘市中心凱滙，最新錄一宗低層戶撻定，買家料損失逾64萬元離場。

信置（083）近日重推即將入伙的觀塘市中心凱滙，在鼠年尾開售204伙，單日沽57伙，不過，最新有買家放棄上會，損失逾64萬元離場。

成交冊顯示，單位是5座6樓D室，實用面積594方呎，連平台23方呎，兩房間隔。單位屬該座最低層，景觀料以樓景為主。而5座又接近即將重建的裕民坊，單位或受噪音影響。單位原在本月8日以1,286.99萬元沽出，呎價21,666元。惟交易在簽臨約後無進展，買家損失64.3萬元定金離場。

傲瀧再錄撻定 沒收324萬

至於新世界（017）發展的西貢「明星盤」傲瀧，繼上月連環錄撻定之後，最新一伙四房大宅新近終止交易，買家料損失逾324萬元。

一手成交紀錄冊顯示，西貢清水灣傲瀧2座1樓B室，實用面積1,834方呎，屬四房雙套房大宅。單位在2018年6月以3,243.2萬元成交，呎價17,684元，成交期長約一年，並可申請發展商一按及二按。該宗交易最新在昨日終止，買家已付的一成定金料被發展商沒收，涉及324.32萬元。

事實上，傲瀧今年至今累計錄得7宗撻定個案，均為三、四房大單位，每戶成交價由3,054萬至5,224萬元不等，發展商料沒收逾2,754萬元定金。

本報統計，新盤市場本月已錄45宗撻定，涉及定金逾5,583萬元，料全月撻定超越50宗，比1月時的25宗升逾一倍。本月撻定中以新地（016）大埔白石角雲滙2期17宗最多。

安峯加推35伙 730萬入場

另外，華懋集團發展的觀塘安達臣道安峯，在本月7日以貴絕觀塘姿態開價，最新加推35伙，折實平均呎價約2.03萬元，與上批單位價錢相若。

安峯加推單位實用377至631方呎，定價912.71萬至1,734.23萬元，呎價23,428至28,329元。發展商維持最高20%折扣優惠，折實價約730萬至1,387萬元，呎價18,743至22,663元。折實平均呎價約20,382元，與本月推出的首張價單68伙，折實平均呎價20,363元相若。對照兩張價單，個別上下樓層單位差幅約0.7%，料為樓層之差異。入場單位是2座2樓C室，面積377方呎，一房間隔，折實730.16萬元，呎價19,368元。項目落實下周二開賣68伙，屬牛年首個開售的全新盤，當中有16伙以招標形式發售。