有業主放售日本公寓，物業位於日本大阪市天王寺區，放售單位位於1樓，實用面積約559呎，設罕見大露台，露台面積約127呎。現售約78萬港元，平均呎價約1,395港元，享土地及物業所有權。

物業建於1984年6月，樓齡約36年，全棟8層高，一共有30個單位。雖然物業樓齡較高，但業主於放盤前曾進行裝修，換了新冷氣機及電燈，室內新淨企理。

物業座落於大阪天王寺商業區，步行7分鐘可到達JR線寺田町車站，步行15分鐘可到達JR環狀線天王寺站。天王寺站多個有大型商場及觀光熱點包圍，例如通天閣、天王寺動物園及四天王寺等，交通十分便利。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！