這陣子，網上討論區以至茶餐廳伙記，都開始股神上身，「朝早炒港股賺港紙，晚上炒美股賺美金」，每日機不離手睇實報價APP，然後收市貼倉日賺萬計賬面利潤，說炒股好過返工，再次響起不想努力了的言論。

一個月前寫過一篇題為「盤點27隻美上市準回歸中概股」，一個月後重新檢視，當時只要任選一隻，單月回報平均達到兩成以上，這已不是純綷眼光準與否，而是全球資金都瞄準中概股概念，無論質素好壞、賺蝕與否，一樣喪升喪炒。

盤點市值最大的39隻中概股（市值50億美元以上），除了兩隻年內錄得跌幅，其餘全數有進賬，升幅介乎4%至341%，39隻股份年內平均升幅達50%，兩隻證券股老虎（TIGR）及富途（FUTU）最勁爆升逾三倍。瘋癲時代，昔日市盈率、市賬率等估值指標已不適用，取而代之是市夢率，投資者不睇業績，不講價值，只需要夢幻般的成長預期。

39隻最大中概股，有一半仍然處蝕錢階段（即沒有PE），就算是有盈利，現價PE亦超過數百倍，甚至逾千倍，包括連登仔愛股富途，而女股神Cathie Wood揸住的中概股，更成為散戶以至大戶的聖經，信契媽多過你阿媽。

每一次大牛市，越到後期，街坊股神越多。牛市最後一期，人人都是股神，阿媽炒股唔炒餸、醫生一路睇症一路望股票機、清潔阿姐贈你一堆怪冧把，然後講得出「貨源歸邊、莊家做嘢」等術語，甚至有大學生用Grant loan炒到懷疑人生，然後說出財務自由的荒謬。越是光怪陸離，越聞到燶味。

所謂「股神」，說穿了，只要肯入市，就會贏，事關到了牛市最高潮之時，會出現雞犬皆升，龍頭龍尾齊齊放煙花的熣𤌴而短暫場面。只有在逆市或熊市時力保不失，以至全身而退，先稱得上真股神。街坊或學生股神賬面富貴，最終是長炒長有，抑或一個浪撲來就沒頂，從過去數十年經驗，前者萬中都可能有一。

笑到最後的，不是眼光，而是心態。態度決定高度，心態決定境界。

股榮

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