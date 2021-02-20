農曆新年後首個開售新盤，帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天週六次輪發售128伙。相關發售涉及兩張價單，日前截收逾4,300張認購登記，超額認購逾33倍。

週末早上約十時為B組買家登記時段，記者現場所見人群不少，但並未算有大排長龍。

發售的128伙涉及兩張價單，實用面積介乎192至357方呎，開放式至一房間隔，折實售價329.96至659.7萬元，折實呎價介乎14,338至20,235元，折實平均呎價15,847元。帝御．嵐天總共提供557伙，實用面積介乎184至388方呎，關鍵日期為2022年4月30日。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，項目次輪銷售，主要都為年輕向隅客，用家為主。不過是次128伙當中有少許大單位，料未必可以沽清，約能沽出六、七成單位。陳永傑指，目前整體市況走勢向好，不過二手樓價比較反覆，主要由於買家目前兩邊走，觀望一二手價格後，再決定買入一手或二手單位，不過相信隨疫情受控，往後樓價會更高，因此會趕緊入市。陳續指，料疫情受控，加上即將會有疫苗，日後一手可能回復帶領樓市高價的情況，而非目前折讓市價約一成的市況。

美聯住宅部行政總裁布少明指，項目有近八成為年輕的八九十後客戶，而根據登記客戶所見，有近半客戶都為靠父母幫助入市。項目市場反應熱烈，出席率都過八成。料月內一二手成交仍然活躍，農曆新年後成交步伐將會加快，二手料講錄得約4,500宗成交，而一手將隨著啟德新盤加入戰場，會錄得約1,300至1,400宗成交。

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