【本報訊】比特幣（Bitcoin）價格再創新高，截至昨晚9時10分，報52,593.5美元，相對過去24小時升幅約2%。

馬斯克：持現金較愚蠢

有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）揚言，比特幣或較黃金更有資格成為「經濟刺激資產」（Stimulus Asset）。而對沖基金SkyBridge Capital創辦人Anthony Scaramucci更看好比特幣，押注其今年底挑戰10萬美元。

岡拉克於Twitter表示，他長期睇淡美元和看好黃金，但半年多來對兩者都保持中立，又指比特幣也許是刺激性資產，反而黃金不是，又形容「大量的液體倒入漏斗，會形成一股洪流。」不過，近月岡拉克雖曾稱讚比特幣具有「了不起的供需動態」，但仍批評其升勢過急。

至於Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk），亦再就加密貨幣發Tweet。他指出，Tesla在1月時投資15億美元於比特幣，並不直接反映他的意見。其公司持有比特幣，純粹是比持有現金較不愚蠢的一種流動資金方式。

摩根大通分析師則唱淡，並指比特幣是對沖股市主要缺陷最差資產，其價格遠高於生產成本，作為資產多元化的裨益令人質疑。