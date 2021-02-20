國家外滙局公佈，1月份銀行結售匯順差408億美元，按月回落39%；非銀行部門涉外收款順差488億美元，回落10%。外滙局新聞發言人王春英表示，順差主要受季節性因素影響，包括年底前中國貨物出口和順差規模通常較高，農曆新年前企業資金需求增加。

她指，外匯市場有望保持平穩運行，結售匯行為保持理性。跨境雙向投資活躍。資本項下涉外收支雙向交易均保持較高規模，總體均衡。直接投資涉外收支延續淨流入。證券投資總體呈現淨流出，其中外資淨增持境內債券和股票416億美元，港股通項下境內主體淨買入香港股票折合401億美元。

另外，人行今日在公開市場進行100億元的7天期逆回購操作。累計本周，人行合共進行500億元逆回購，以及2000億元中期借貸便利（MLF），由於本周有3800億元逆回購和2000億元MLF到期，按此計算，本周從市場淨回籠3300億元。

同時，人行今日亦公布，2月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，符合市場預期，亦是連續10個月持平。

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