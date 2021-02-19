除了零售消費股外，本地銀行股亦是疫情下的重災區。無他，經濟大幅下滑，導致失業率高企，創近17年新高，街上吉舖處處，作為百業之母的本地銀行股自然冇運行。股價由高位削半變成最低消費。不過，疫情過去憧憬經濟回勇，亦令市場資金重投銀行股懷抱，與此同時，通脹勢頭升溫，美國十年期債息升穿1.3厘水平，銀行股受惠息差擴闊，亦是板塊漸見起色的原因。

同一時間，滙控將於2月23日（周二）公佈全年業績，股價近日偷步炒上，同時帶起同業造好。大笨象曾於去年因突然取消派息令股價大插，一度失守30元大關水平。近月由低位爬升，源於市場憧憬集團會宣佈恢復派發股息。綜合8間券商預測，滙控將恢復派息，每股介乎0.09至0.21美元，其中高盛發表報告，預期滙控將復派末期息0.1美元，並指今年及明年股息可達0.3及0.4美元。另一方面，能否透過回購支持股價，同樣是市場關心的，該行估計滙控有空間重啟回購計劃，今明兩年回購金額為10億及35億美元，給予目標價59元，評級維持買入。

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