【本報訊】港股昨先跌後倒升，巧合4時左右，有內媒報道，外管局資本項目管理司司長葉海生在局方主管的雜誌《中國外匯》表示，正研究有序放寬個人資本項下每年5萬美元的購滙額度及業務限制，包括修訂境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃管理規定、投資境外證券及保險等可行性。惟他並未披露政策落實的時間表。

與07年港股直通車不同

有不願具名交易員指，人民幣現處強勢，有關政策可能是借放寬跨境資金流出的限制，從而令人民幣升值速度減慢，文章內容亦令人有少許聯想2007年港股直通車的感覺。

但他指今日情況始終與當年不同，現時歐美經濟遠較內地差，滬深股市亦已跟本港開通互聯互通機制。當局但凡放寬跨境資金流動政策，歷來都是進兩步退一步摸着石頭過河，目前可能是進三步退兩步，進的幅度大過以往。

2007年8月，外管局宣佈在天津開設港股自由行，並由中行（3988）負責辦理，消息不但令當日港股V形反彈，大陸股民隨後湧往天津開股票戶口，造成市場大混亂，結果11月初，時任總理溫家寶宣佈正式煞停直通車。

葉海生昨日在《中國外匯》透露，就今年推進對外開放工作上，正研究放寬個人資本項下限制，其中包括修訂境內個人參與境外證券及保險投資等可行性，外管局亦將配合人行，做好大灣區「理財通」試點。