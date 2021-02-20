農夫山泉（9633）在香港上市，保薦人是摩根士丹利及中金，股價高見68.75元，較招股價21.5元升220%，市值7,730億港元。鍾睒睒佔84%股權，即約6,500億港元，成為中國首富。只要農夫山泉股價再翻一番，鍾睒睒便可成為世界首富，為中國人爭光。

農夫山泉總共發行112.4億股，內地發行62.1億股，佔總股數55.2%，全部由鍾睒睒擁有。香港發行50.3億H股，佔總股數44.8%，鍾睒睒佔64.2%，即32.2億股，兩類股票合共持有94.4億股，約佔總發行量112.4億股84%。其他人士只持有18億H股，約佔總發行量16%。

農夫山泉今次上市僅發售3.88億H股，佔總發行量3.5%，集資83億港元，香港公開發售2,717萬股，只佔總發行量0.24%。國際配售佔3.61億股，6名基石投資者投資約25億港元，已佔集資金額83億港元30%，有半年禁售期，即今年3月可以沽貨。

農夫山泉被譽為「水中茅台」，鍾睒睒在1996年創立農夫山泉，短短20多年靠「賣水」成為中國首富，確實傳奇。細看公司業績亦令人驚嘆，2017年至2019年收入（人民幣，下同）分別為175億、205億和240億元，2020年上半年收入更因疫症而出現倒退。以全中國14億人口計算，即每人每年平均幫襯17元， 以香港750萬人口作比較，即每年賣水收入約1億元。2017年至2019年淨利潤分別為34億、36億和49億元，以全中國14億人口計算，即每年平均只賺每人3.5元，鍾睒睒已可成首富。

若以2020年上半年收入115億元，淨利潤29億元計算，農夫山泉纯利率高達25%，遠遠高於全球收入最高的百事可樂。以2019年百事可樂全年收入672億美元，賺73億美元，纯利率約11%作比較，農夫山泉的經營模式又確實有過人之處。以2019年全年賺49億元（約59億港元）計算，農夫山泉股價68.75港元，市值7,730億港元，市盈率130倍，剛好是百事可樂26倍市盈率的五倍。

鍾睒睒的農夫山泉每年營業額不過200多億元，利潤幾十億元，上市前年一年派息96億元給原先股東，遠多於上市集資的金額，資產淨值只得116億元。鍾睒睒話咁易和話咁快成為中國首富，但為人十分低調，相信他也知道在中國做首富其實並不容易。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！