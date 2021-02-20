很久沒有一件是如此令人雀躍，知名城中富二代有機會上擂台，絕對是一件超越左中右紅藍黃綠任何意識形態的大事，全香港冇人討厭這粒花生，說不定間接實現了大和解。

鍾培生來勢洶洶，對林作下挑戰書。林作一貫耍寶，讓人難以觸摸虛實，就咁睇，應該不應戰居多。他們兩位我都認識，所以評論這件事時，要利益申報一下關係。

正如新垣結衣的代表作 - 「逃避雖可此但有用」。代入林作角色，如果他對我下戰書，我第一時間都會淆底，不過要搵一個好嘅落台階。

第一個要考慮的問題，就是當別人對我們下挑戰書，為什麼只有Yes No兩個選擇，是不是可以跳出框架？社交媒體公關應變都是一門商業學問，我嘗試這樣回應，大家當做商學院學術討論：

「親愛的鍾培生先生，我在社交媒體見到你對我下戰書，我正考慮，現在我會先到醫院做一個全身報告檢查。

假若醫生不建議我做衝撞性運動，恐怕我未能赴約。何況俗語有云，身體發膚受諸父母，我和你打到血肉模糊，對於單親的我也不好受，我不想母親難過。（林作比較喜歡和母親互動，這個時候搬阿媽出嚟擋，非常切合林作的人物設定）

作為一個出色的保險從業員，我也希望乘機向大家推銷購買醫療保險和意外保險的好處......（下刪1000字，現在林作的社交媒體都是推銷保險，一雞兩味，既sell保險也耍寶，亦非常切合林作本人的人物設定）

所謂君子動口不動手，我和你在網上世界口角，不一定要動武。我本人就讀哈羅牛津，尖子一名，也曾做大律師，現在從事保險業，麾下百人。你鍾培生也是尖子，香港電競之父，亦是福布斯名人，我和你半斤八両。

與其打到血肉模糊，倒不如我邀請你一起上港台視點31同場辯論，就辯論香港年青人的出路吧。我亦會邀請城中才子陶傑和港台顧問羅永聰擔任評審。你不必浪費1,000,000，這1,000,000大可直接捐出來做善事。我相信以我和你的背景和成就，辯論激發出來的智慧，能夠比香港年青人的價值，何止百萬，簡直天價。希望你能夠接受我這個邀請。」

概念大致如此，文字可再潤飾。不過，做公關都講時機，現在林作錯過了最佳反擊時機，公眾對他的認知就是他避了鍾培生，唔夠膽應戰。鍾培生有備而來，講拳頭林作一定唔夠打，但係同場辯論，林作作為前大律師，至少可以一戰，當然鍾培生拍YouTube的口才也太差。所以一開始就不應該被鍾培生的拳擊邀約牽着鼻子走。不過講咩都冇用，現在有點太遲了。或許正面地看，林作總有一些神奇能力把負面的新聞扭轉，說不定他有一些必殺技，是我這門外漢掌握不了。

世界改變了，社交媒體打破了公領域和私領域之間的界限，稍有名氣的人難免要為自己的名譽而戰。正如我在辯論擂台上，面對葉劉淑儀的挑戰，都要動腦筋，劍走偏鋒送花讚她，殺她一個措手不及。論口才，我辯不過她，她以前的對手是黃毓民。最難得節目沒有被搞砸，這節目收投訴信之多冠絕全港，利君雅就是一個例子。現在港台千瘡百孔，起碼，我沒有令港台雪上加霜，我的圓滑算做到少少功德。我不介意外面人把我看成變態佬，成大事不拘小節。

我同情林作，面對挑戰，要考慮的東西可以很多，不過若他能夠和鍾培生上擂台，想必全香港都非常熱切期待。

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