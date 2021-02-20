西方和中國對傳媒和資訊的重視程度一向不同，近日就見到外國如何保衛媒體，中國與香港則選擇陰乾媒體，沒法子，廢官眼中的媒體報導總是逆耳，唯有把媒體當作敵人看待，自己才會感覺良好。

澳洲日前通過新法「新聞媒體議價法」（News Media Bargaining Code），強制要求科技平台未來如果連結至新聞內容，就必須付費給新聞媒體使用媒體內容付費，目的當然是要替傳媒，把被互聯網搶走的廣告份額，用另一種方式補償。

10年前紙媒掌握澳洲八成廣告市場，但因為使用科技平台投放廣告更精準，廣告商自然慢慢地把預算調撥至Google、Facebook、YouTube等科技平台，大大蠶食媒體收入，今次澳洲政府用行政手法去打救傳媒，可算是為經營狀況日漸衰落的媒體打開一扇窗。

媒體資源越多，自然能夠發掘更多好報導。雖然有評論把背後的澳洲政壇與傳媒集團的關連耐人尋味，更形容坐擁新聞集團梅鐸就與澳洲保守派過從甚密，現時的總理和財長也是受益於傳媒吹捧才登上政位；不過這種說法站不住腳，有盲點，因為這項陰謀論的前提是假設媒體沒有操守、沒有中立性。（縱使外媒圍攻特朗普一役實在食相難看）

我地盤，我規矩。澳洲的做法當然惹起Google和Facebook不滿，但到底這是誰的地盤 ，科技企業就有不同看法，最終前者妥協，後者則「unfriend澳洲」封殺當地傳媒，做法非常大膽。

Facebook就聲稱，澳洲只有4%用戶在平台上看新聞（信不信由你），新聞相對不重要，反問去年澳洲媒體靠着Facebook取得51億次點擊，折合價值約4.07億澳幣，如果媒體不同意這項「交易」，為何不停止張貼內容？語氣似曾相識，霸氣十足，。

回到中國和香港，在坐擁14億人口的中國眼中，資訊非常廉價，文章總是抄來抄去，就連國家級和巨企的官方回應也未必會陳述事實，又怎會吸引到讀者去付費閱讀，舉一個例子，去年底《財新》付費訂戶才51萬，人數比不上只有700萬人口的香港下的《蘋果日報》（香港人厲害吧），就看到中國對於媒體或付費資訊的需求有多低落。

不過香港人已由「我討厭政治」進化成「我討厭新聞」，儘管傳媒界發生一單又一單「白事」，香港電台編採人員成被藍營狙擊、《蘋果日報》繼續被瘋狂盯上、警察修改通例變相新聞處發牌警封殺網媒和學生記者⋯⋯相信不少香港人不但無咁好氣，還會想把新聞屏蔽，倒不如專心食買玩，做港豬，每天在社交媒體張貼食物、寵物、meme圖，來生再做中國人。

對於澳洲利用傳媒整頓科技公司一事，或許可以激發到廢官如邱騰華思考，東施效顰，先把自己最不喜歡的媒體清肅，繼而設立「愛國者傳媒白名單」，逼使在國安法下仍留守香港的西方互聯網企業，向愛國媒體繳交保護費，就能立下大功，既能為國家節省維穩費，也能西水東調，吃中國飯砸外國鍋。

十一少

http://fb.com/11mister

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