Reddit討論區繼GME事件後再發起轉炒加密貨幣，Tesla創辨人Elon Musk和歌手Snoop Dogg都發文表示支持，不過炒的並不是熟悉的比特幣，而是一種似是開玩笑的狗狗幣（Dogecoin）。

狗狗幣在今年一月尾只值約0.007美元，2月頭炒至最高位0.08美元，升幅超過1000%，Reddit網民更揚言要將狗狗幣價位炒至1美元。不過近日就未見再有大升勢，價位徘徊於0.05至0.06美元水平。

狗狗幣最初的而且確只是一場玩笑，它誕生於2013年，當年比特幣剛流行，同時柴犬搞笑圖是網絡熱話，一名Adobe員工 Jackson Palmer就用簡單的改圖技術將柴犬和比特幣合併，並發文指這個狗狗幣將會成為下一個熱潮。其實Palmer 根本只是隨意發文，想藉此諷刺加密產業非常兒戲，任何人都可以創造自己的貨幣，質疑比特幣的價值根本是一片虛無。不過無心插柳下，竟然有一個 IBM公司的軟體工程師 Billy Markus看到了帖文，並且用了3個小時，複製了比特幣的原始碼，改了些少字眼，例如是將挖礦（Mining），改成狗的挖洞動作（Diging），然後就真的發行了狗狗幣。

狗狗幣一面世就吸引了網民的高度關注，Markus將狗狗幣的發行量上限設為1,000億粒，相比於比特幣只有2,100萬億粒，可以等於是有無限的供應量。狗狗幣以網路貨幣定位，「挖洞」的難度遠低於比特幣，而且交投量高、入場門檻低，又具有娛樂性，因此吸引了不少對加密貨幣有興趣，又沒有期望賺大錢的人入場。

相比起比特幣主要用於投資，狗狗幣似乎更有實用性和貼地，網民會以狗狗幣在網絡平台作打賞，以及用在慈善用途。2014年就有狗狗幣社群發起，用狗狗幣籌得2 .5萬美元，成功贊助了本來不夠資金出賽的牙買加雪橇代表隊，出戰冬季奧運。

不過在狗狗幣越來越受歡迎之際，亦出現了一宗大騙案，當年有名為Ryan Kennedy的騙徒，用假名創立了Moolah交易平台，專門用於交易狗狗幣。最初他用平台會贈送用戶狗狗幣和慷慨做慈善的名義作招徠，之後卻突然宣佈破產，令用戶蒙受巨大損失，Kennedy亦因涉嫌欺詐和洗黑錢被英國政府調查。

根據《華爾街日報》報道，目前所有流通的狗狗幣，有大約28%掌握在某一人手中，市值約21億美元，但持有者身份神秘；另外亦有一個地址持有約368億粒狗狗幣，該地址自2019年2月買入，並多次買入28.061971粒狗狗幣，而Elon Musk生日是1971年6月28日，他亦早於2019年就於Twitter發文稱最愛的加密貨幣是狗狗幣。

兩位狗狗幣之父當初創立狗狗幣的本意，就是要質疑虛擬貨幣的價值，騙案發生後可說是成為了這項質疑的證據。2015年，Markus已賣掉所有狗狗幣，換得了一輛二手本田車；Palmer亦已經離開了狗狗幣團隊。

Markus和Palmer對近日狗狗幣的升勢也紛紛表示不理解，提醒投資者要注意面臨泡沫爆破風險。

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