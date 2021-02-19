做首富難，做女首富相信更加難。甘比原名陳凱韻，出身平民的單親家庭，曾居住大圍顯徑邨，預科畢業後任職《蘋果日報》娛樂版記者，從以上背景資料看，根本無法想像甘比身家有一天會逼近700億元，去年更成為香港第二女首富。有人話性格決定命運，甘比個性爽直大膽，放膽問問題，經常訪問娛樂圈大明星時做出異常舉動，引起他們的注意，深得不少明星寵愛 ，據知外形惡相的大劉當年被仍是記者的甘比近距離問他額上的墨是否真的，甘比傻氣兼大膽的舉動令大劉不怒反笑，從此得到了大劉的寵愛，今天不單止成為劉太，更成為華人置業行政總裁。究竟甘比有如此傳奇的一生，真的只是關性格事？還是命中注定？

甘比生於1979年10月4日，屬甲木，八字為己未、癸酉、甲辰。表面看是身弱，亦有不少人以身弱去批她的八字。簡單說，身弱要印星及比劫，即喜水木，但自身八字極欠水木，而且大運裏，水木完全被阻礙。她由3歲起運，除了13歲時行十年乙亥水木大運之外，其餘大運時間就算有水木都完全藏在地支，被天干相沖相剋，所以，以筆者推算，甘比應該是從財從官格，喜火土金，捨棄自身甲木，亦不需要水去扶持，才會符合她的一生走勢。

回看甘比八字，如果是以從財從官格分析，命中擁有非常多的財星官星，已經注定她做女首富之路，只是早年由3歲起運，行甲戊及乙亥大運，令童年時命好都無用，加上年少時行乙亥水木大運，而她一生忌水木，童年時過得不太好。直到2001年轉入10年丙子火水大運才開始有改變。翻查資料，甘比正正於2002年加入華置聯營公司廣生行，從事化妝品業務包括「雙妹嚜」產品，正正屬火的食神幫助。雖然到了2008年，甘比為男友劉鑾雄生下女兒劉秀樺，但行子水運，忌水，也未能用女兒坐正劉太之位。直到2011年行十年丁丑大運，喜食傷喜財，亦令甘比的一生到了最光輝時刻。2011年至2021年這十年，甘比不單坐正成為劉太，加上子女越來越多，而且身家亦水漲船高成為香港第二女首富，命格和大運完全發揮作用。

還有，甘比的夫妻宮坐偏財，泛指少勞多得，亦注定工作及收入較不穩定，會大上大落，加上本身喜土，能透過投資獲利，而且偏財亦指得到男人財力支持，如一大筆金錢及遺產等。另外，偏財的夫妻宮與月柱官星合化，亦能證明丈夫都是收入不穩，靠投資發達的人。

如果從面相分析，甘比生得最靚是眉眼鼻，正正代表30歲打後會有不錯的成就，而生得最差是額頭，因為髮腳不齊，與父無緣，加上髮腳不齊，亦代表容易戀上年長的男人。

甘比今次坐正華置行政總裁之位，未來或有更多商業發展大計，好好利用未來五年偏財大運，相信投資會更得心應手，而且即將會進入九運，為離卦，亦代表中年女性，到時利用這個趨勢，不但成為女首富，相信更可以與各位男首富一較高下。

沒有人一生行好運，但運到時，一定要加以發揮。

白雪

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