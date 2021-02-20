指數公司富時羅素公佈季度調整結果，富時全球股票指數系列（富時GEIS）是次共納入129隻A股股票，其中11隻來自科創板，將於3月19日收市後正式生效，預計將為科創板帶來1億美元（約7.8億港元）資金。

2月1日起，12隻科創板股票正式進入滬股通名單。根據富時羅素的指數編製規則，潛在股票若同時進入滬港通名單，並且沒有被警示等情況，外資可通過滬股通買賣，有望進入富時羅素全球股票指數系列及相關衍生指數。

今次除復旦張江外，其餘11隻科創板股份如期進入富時GEIS名單，涉及股份為瀾起科技、睿創微納、君實生物-U、海爾生物、西部超導、康希諾-U、中微公司、杭可科技、安集科技、中國通號及昊海生物。

富時羅素指，將科創板股票納入國際指數供應商，是基於市場參與者意見，海外投資者希望在組合中添加相關股票。

對於富時羅素下一階段納入工作的時間表，內地媒體引述富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明表示，將在3月召開下一次的會議。在此之前，公司已向市場參與機構傳達了中國在推進金融市場開放方面的舉措。

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