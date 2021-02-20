Investors monitor stock prices at a securities company in Jiujiang in China's central Jiangxi province on June 19, 2018.Shanghai and Hong Kong stocks plunged on June19 on fears that the US and China could be heading for a full-blown trade war following tit-for-tat tariff threats. / AFP PHOTO / - / China OUT
指數公司富時羅素公佈季度調整結果，富時全球股票指數系列（富時GEIS）是次共納入129隻A股股票，其中11隻來自科創板，將於3月19日收市後正式生效，預計將為科創板帶來1億美元（約7.8億港元）資金。
2月1日起，12隻科創板股票正式進入滬股通名單。根據富時羅素的指數編製規則，潛在股票若同時進入滬港通名單，並且沒有被警示等情況，外資可通過滬股通買賣，有望進入富時羅素全球股票指數系列及相關衍生指數。
今次除復旦張江外，其餘11隻科創板股份如期進入富時GEIS名單，涉及股份為瀾起科技、睿創微納、君實生物-U、海爾生物、西部超導、康希諾-U、中微公司、杭可科技、安集科技、中國通號及昊海生物。
富時羅素指，將科創板股票納入國際指數供應商，是基於市場參與者意見，海外投資者希望在組合中添加相關股票。
對於富時羅素下一階段納入工作的時間表，內地媒體引述富時羅素亞太區指數政策負責人杜婉明表示，將在3月召開下一次的會議。在此之前，公司已向市場參與機構傳達了中國在推進金融市場開放方面的舉措。
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