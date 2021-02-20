童年（1961-1970）

初到香港（1961-1962年），家裏一貧如洗，印象最深刻，就是父母和我們四兄弟一家只能租住在筲箕灣的一個牀位。雖然地方狹窄、擠迫，卻使我們生活得更親近、更融洽！

1963年，經爸爸的努力，我們獲分配到長沙灣廉租屋邨（即今日公屋），居住地方突擴大到200多呎，月租是80元。往後一年，我和二哥和三哥考進附近的政府小學，課餘時間，我們一起找工作幫補家計。大哥見家裡經濟拮据，所以便犧牲自己，連小學都無機會上便輟學到工廠工作，二哥亦只能勉強讀完小學便也要輟學到工廠工作。

1966年，二哥在「華生製衣廠」找到長期工作，三哥和我便在他的安排下而有機會做非法童工（當時的社會，非法童工是很普遍的）；每當工業處來巡查有沒有童工時，老闆事先都意會得到，並通知我們一群童工暫避， 俗稱「走鬼」。

1967-68年間，我和三哥當時就讀小學四、五年級，每逢星期六、日、公眾假期及暑假，我們倆都到工廠剪線頭和當雜工。我們在工廠大廈的後樓梯級鋪上「雞皮紙」，席地坐下剪線頭，當年剪一打（12條）褲的線頭約有兩毫子；至於雜工就每天約有六元的工資，主要是負責傳遞車衣女工們要車的衣服，因為她們是專責自己車縫某一部份的工序，雜工則輔助她們將衣服不同部份匹配並安排傳遞，她們便能省卻時間，專注留在車衣間工作，提升生產力。

而我們每天需約工作10小時，還記得每日下午4至5時左右，也當我們有點兒肚餓的時候，總會有一位小販兩肩各挑起一桶紅、綠豆沙和麥米粥在後樓梯叫賣。三哥和我每天都掙扎着，是否兩人每人一碗或一碗兩份吃，因為當時一碗糖水需要一亳半子，如果每人一碗，我們需要剪多壹至兩打褲才能吃到。最終，我們每次兩兄弟只是買一碗紅一起吃。在這日積月累的日子裏，三哥和我也漸漸累積著濃厚的兄弟情!

工廠裏的老闆娘（洪太）對二哥、三哥和我非常好，她常將我們和她的兩個兒子比較，總是說我們非常「懂事和生性」。很多時候，她都會請我們三兄弟到她離工廠不遠的家裏吃午飯。有一天午飯時間，當我們到達她家裏時，她發現她的兩個兒子還在睡覺，便跟他們說：「你們還在睡覺，人家跟你們差不多年紀，已經上班開了幾小時的工啦。」

我記得當天的電視正在播映着美國太空人登陸月球的新聞。 屈指一算，這已是52年前的事了。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！