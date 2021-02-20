富士康母企鴻海董事長劉揚偉表示，富士康、吉利汽車（175）母企吉利控股集團和電動車生產商法拉第未來（Faraday Future, FF）正在討論電動車合作事宜，並同時尋求購買一間8英寸晶圓廠，料近日的晶片短缺對富士康的客戶影響有限。

據悉，吉利控股在今年1月與富士康簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務，包括但不限於汽車整車、零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等。根據協議，合資公司雙方各持股50%。

吉利母公司吉利控股上月表示，與FF簽署框架合作協定，雙方計劃在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。同時作為財務投資者，吉利控股參與了法拉第未來上市的少量投資。

各大科企近期爭相加入電動車生產行列，昨日內地媒體引述消息指，小米（1810）確認造車，並視為「戰略級決策」，又稱小米造車或將由小米創辦人雷軍親自帶隊。

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