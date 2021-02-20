騰訊新聞《一線》引述消息指，攜程已於農曆新年前向港交所（388）秘密提交第二上市的申請，並委聘中金、高盛以及摩根大通為上市安排行。

早前外電有傳，攜程計劃今年上半年在港二次上市，計劃集資最少10億美元（約78億港元）。

內地大型旅遊網站攜程於1999年創辦。公司於2003年12月在美國納斯達克上市。公司目前最新市值約231.2億美元（約1803億港元）。截至去年9月底止第三季度，攜程總收入按年增73%至54.6億元（人民幣，下同）；純利錄15.8億元，去年第二季則蝕4.7億元。

除了攜程，市傳嗶哩嗶哩（Bilibili）、百度亦已以保密形式入表，向港交所申請第二上市，初步計劃於3月招股，分別集資最多30億美元（約234億港元）及42億美元（約328億港元）。

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