本總裁身處的金融行業，基本上都是魚翅撈飯，無他，疫情一日未完結，量化寬鬆不會停止，資產泡沫大潮下買乜升乜，連Bitcoin都升得㷫熻熻，輸家只有沒有參與的人。另一邊廂，香港11月至1月失業率惡化至7%，飲食零售繼續重災，一個小城市，貧富懸殊有如天堂與地獄。

未知是否因為港股贏錢太輕鬆，失業人士太淒慘，在財政預算案前夕，越來越多聲音提到要加股票印花稅，先由自由黨鍾國斌發起，再到「仙股事件」凶手之一馬時亨附和，甚至與中聯辦關係密切的新聞網站連番「評論」，指加稅率不影響成交，硬膠地引述一些規模遠較港交所（388）細的外國交易所稅率更高，並引用遠古1974年及1984年英國分別增減股票印花稅作例，指對市場影響細。

這些左派新聞網站完全沒有提及中國近年印花稅改革對於當地股市影響。2007年5月30日，財政部突然宣布將A股印花稅由0.1%升至0.3%，一星期內滬指由4334點瀉至3404點。一年後，2008年4月24日，財政部又突然撥亂反正，將印花稅下調至0.1%，滬指當日暴升9.29%。同年9月19日，印花稅又改為單邊徵收賣方印花稅，當日A股全線升停。

究竟中聯辦鼓吹香港政府加股票印花稅，是真心為香港好，還是在亂世中謀取政治利益，或是原教旨的共產主義作祟——怎麼可能參與股市的人滿載而歸，不懂金融的人則食濕米兼失業？來一個財富大轉移，把賺錢視為罪行，加印花稅把投資者的盈利共產。恰巧，根正苗紅的財庫局局長許正宇回應是否加股票印花稅時亦不置可否，指未來會繼續審視，未有斷然拒絕加稅的可能性。

一般人都明白股市加印花稅，效果等於現時環球經濟凶險下突然加息，後果都是震撼性的，隨時將港股的氣氛頓時冷卻，本身有利經濟復蘇的財富效應消失，更甚是港人人慢慢轉投美股懷抱，影響本地證券行生意。

本總裁以為政府能力有下限，不至於會搞股市，但近日風聲卻是加稅可能性並不能抹殺。其實環球大潮流是股票印花稅應不加反減，只要把股市成交額推至另一個新層次，政府可以不減稅情況下獲得更高印花稅收入。

首先可以廢除港股手數（Lots），以1股為單位，增加買賣自由度、市場活躍度，讓一些好公司不用斥數萬元以上才能成為股東，例如騰訊（700）、藥明生物（2269）等，小市民亦能參與推升換手率；配合外管局擬讓內地人以每年5萬美元上限額度投資境外股票，港股成交量隨時可以升至每日5,000億元。同一時間應該效法中國，廢除買入印花稅，賣出印花稅維持，變相減稅谷大成交額，有助增加稅收。

澳門較香港多順民，當地博彩業暴利積了不少福；反正香港已經是一個爛了的地方，又不能跟澳門一樣開實體賭場，何必急於加印花稅，應該減稅將港交所變成亞洲最大、入場費最親民的線上賭場，或許市民條氣順返啲，政府收入亦多啲。

程總裁

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