英國的陽光投射在iPhone屏幕，畫面上兩位朋友，背景卻是昏沉的暮色。

靚女主持先到，佢身處文咸東街某商業大廈的花園平台，至於餐廳老闆M，一如既往正在開車，明顯是下班回家的路上。

這個陣容組合，每周固定時間開會，探討香港人到英國創業的商機。

「不如先聽尹思哲講Startup Incubator嘅報告。」主持會議的靚女大腳長傳，今天主要是我的發言時間吧。

「好呀，沈大師影響力真勁，短短幾日已好多人聯絡，話想參加或者幫手。」我這樣說。

接下來30分鐘，Incubator的方針和設定，再加上近期收到的意見和想法，我從頭到尾講了一次。很明顯，作為Pitch而言，30分鐘的確過長了，有必要精簡一點。

「可唔可以開發一個科技平台？聚集想參與community嘅有心人？」餐廳老闆M終於發言，縱生性俏皮，他向來話不算多，也許是開車的關係吧。

「喺Program以外，若有個科技平台，感覺好似實在啲。」靚女主持附和說。

形式和格式並非最重要，可以幫到人就是好的平台，我心裡其實這樣想。

打個比喻，就像YouTube和TikTok，Medium和Twitter，甚至Spotify和Clubhouse，各有各定位同價值。

都是建基於互聯網，分別針對的影片、文字和聲音不同板塊。但相對而言，YouTube、Medium和Spotify，食正互聯網去中心化，聚合了海量內容，但歸根究底，並無大幅改變內容的面貌。

至於TikTok、Twitter和Clubhouse，相比之下，較發展出前所未有的體裁和用戶體驗，受歡迎不無原因，卻不能說，YouTube、Medium和Spotify從此再無用武之地。

創業猶如在黑森林尋找出路，沒有既定逃生路線，只能夠隨機應變，方式亦因人而異。

對於身在異地的香港人來講，凡事腳踏實地，經營獲利優先，再加上有同路人互相扶持，就已經很不錯了。

「要整科技平台好易，難就難在吸引人用你。」我笑道。

「好喇好喇，咁就一於喺Clubhouse講下英國創業商機，收集多啲意見。」靚女主持結案陳詞。

尹思哲

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