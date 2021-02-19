【本報訊】勇於發表政見的藝人王喜，近日以約520萬元沽出何文田連天台投資物業，賺約300萬元。

位於何文田街的文安大廈頂層單位，實用面積265方呎，有消息指，王喜或相關人士以約520萬元沽出，實用呎價約1.8萬元。本報記者向王喜求證出售何文田物業，他承認說：「係賣咗520萬，呢個係投資物業，趁個市唔係太壞嘅時候，個價又啱，咁咪賣囉！」問是否賣掉物業移居其他國家？王喜表示：「Cash is King，揸住舊錢求個安心啫，走唔走未定，睇定個時局變化先。」

按土地註冊處資料顯示，單位於2010年由王喜（真名鄺毅怡）及陳子健聯名購入，購入價為220萬元，若落實出售單位，料賺約300萬元。該廈位處何文田內街，旺中帶靜，樓齡已屆41年。

此外，同位於九龍市區的大角嘴利奧坊．曉岸，世紀21家天下黎振傑表示，2座中層G室，實用面積255方呎，一房間隔，以580萬元售出，實用呎價22,745元，原業主持貨逾五年，賬面賺153萬元，升值36%。

湯文亮弟1,350萬買洛克中心

另一方面，疫情衝擊下，商廈造價受壓，有炒家開始趁低進場。市場消息指，紀惠集團相關人士新近斥約1,350萬元購入灣仔洛克中心一個單位，呎價約8,555元。

消息指，洛克中心中低層C室，實用面積約1,578方呎，獲買家以1,350萬元購入，呎價8,555元，有指買家為紀惠集團行政總裁湯文亮胞弟湯子亮購入。事實上，隨着商廈造價回落，湯文亮去年8月已出擊，斥資1.34億元購入灣仔新銀集團20樓全層連兩個車位，低於當時市價約20%，單位擁有全海景，成交呎價約18,138元。