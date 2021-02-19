本港疫情漸見放緩，政府重新准許食肆恢復晚市堂食，表列處所如健身中心、美容院等亦可再次提供有限度服務，絕對可以用重生來形容。與此同時，舊經濟股如商場、零售、美容及餐飲股，亦同步作出報復性反彈，假設疫情能受控，相信這批疫情受累股有望延續強勢，重奪兵器譜排名第一位。

香港人乃困不住的一群，爆疫期間已頻呼出街唞唞氣，如今疫情緩和，各大商場已見人頭湧湧。券商瑞銀最新發表報告，指政府放寛社交距離措施，將進一步谷起本地零售銷售及商場的客流量，該行預期，零售業有望快速反彈至去年10月底的高峰，最看好的包括新地（016）及九龍倉置業（1997），以及領展（823）和希慎（014）。

另一券商中信里昂亦指出，本港最快3月便會有疫苗接種計劃，爆發第五波疫情的可能性減低，零售餐飲業料可受惠，同樣薦吸九龍倉置業、領展及希慎。在社會運動及疫情爆發前，股價最強的乃擁有最多優質商場的新地及九龍倉置業，今浪估值重估潮，兩股反彈力不容忽視。新地以105元作防守位入場，目標先睇120元大關；九龍倉置業支持位則落在42至44元，上望目標53至55元。

出街當然要shopping，近日反彈力最強的必數莎莎（178）及卓悅（653）兩大化妝品股，低位計彈幅以倍計，非常誇張。

如果嫌升幅已大，不妨考慮較冷門的廸生創建（113）。集團主要業務為銷售名貴商品如腕錶及珠寶首飾、化粧及美容產品、時裝及配飾，同樣受惠市民報復式消費。另一個賣點為含金量高，除擁有證券投資業務外，最新手頭淨現金達24億元，較市值約15億元高出六成，防守力十足。倘股價突破3.9元阻力，下一站可上試4.2元，跌穿3.5元止蝕。

另外珠寶股龍頭周大福（1929）最新公佈截至去年12月底止季度數據，集團零售值增長17.5%，其中內地增長26.1%，港澳及其他市場則跌12.5%。同店銷售方面，期內內地增長12.2%，港澳則跌31%。假若香港市場回復舊觀，周大福股價有望再上一層樓，暫時可以9.5至11元為炒作區間。

購物以外，女士當然要扮靚。醫學美容孖寶必瘦站（1830）及醫思醫療（2138），生意肯定旺場。事實上，兩間公司密密擴充戰線，除了醫學美容外，亦涉獵其他業務，務求在疫情下突圍而出，免受被逼關店困擾。醫思醫療1月宣佈，在深圳福田區的辦公總部已開始運營，以籌備未來3至5年於大灣區30 至50間門店的擴張計劃，且聚焦於消費型醫療健康服務，包括醫學美容、脊醫、牙醫及兒科服務；早前亦收購婦產科業務，包括4間診所，並有8名婦產科註冊專科醫生。

必瘦站則於去年底在上海正大廣場開設內地首間以高級「男士美容專家」為定位的旗艦服務中心，滿足市場需求。兩股最新業績數據亦可人，醫思醫療上季總銷售額增長不少於10%，必瘦站在雙十一銷售亦有逾四成升幅，帶動股價突圍而出，進入無蟹貨區，醫思醫療可候回試7元進場，必瘦站則等待4.2元出擊，齊博高處未算高。

民以食為天，餐飲股亦是疫情放緩的大贏家，擁有不同品牌的餐飲集團，可食正港人周圍覓食的商機。太興集團（6811）除了太興品牌外，還有茶木、敏華冰廳、錦麗、東京築地食堂等，可謂包羅萬有。叙福樓（1978）旗下品牌如牛角、溫野菜、牛涮鍋亦為人龍店，同樣概念十足。從股價走勢出發，太興早已起飛，建議回試1.8元水平吸納，目標睇2.2元；叙福樓則可在大橫行區0.4至0.6元炒作。

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