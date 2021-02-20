內媒《每日經濟新聞》引述消息人士指，現年54歲的中國銀行保險監督管理委員會首席風險官、新聞發言人肖遠企將出任銀保監副主席。

肖遠企在監管系統任職多年，包括中國銀行北京分行、中國人民銀行紐約代表處、澳門金融管理局、中國銀監會銀行等，並參加中國加入世界貿易組織（WTO）和雙邊（多邊）自由貿易區的談判等工作。

肖遠企在近期國務院新聞辦舉行的銀行業保險業2020年改革發展情況發佈會上，表示為了增強銀行保險機構風險抵禦能力，要求銀行補充資本，通過引進戰略投資者、發行二級資本工具、發行永續債等方式補充資本。

銀保監組織架構為「一正五副」，主席為郭樹清，副主席共有5位，其中黃洪及祝樹民已年屆退休年齡60歲。該報導指，隨著兩位副主席退休，銀保監也將正式迎來「一正四副」主席的格局。

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