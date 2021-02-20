雖然這陣子天氣乍暖還寒，但時裝店的櫥窗貨架已俏俏轉季了好一陣子。提到夏天最值得入手卻又不常見人擁有的單品，筆者認為是一條百搭的白色褲。這個純潔顏色有多普及不難理解，白襯衫便是男仕衣櫃不可缺少的衣物，白色或米白色的西裝外套亦落落大方。然而白褲就好像較少在街上出現，可能是因為怕難於打理？抑或者是一個超越時裝文化的原因……

十九世紀的美國急速發展，新舊世代比較和猜忌漸漸形成。出身貴族家庭的權能人士，不願見到新暴發戶在禮儀場合，有着和舊世界富人相同待遇，所以暗地推行一系列打扮規則，以作區分。女仕們只可在重要場合才能夠穿白色裙，便是其中一例。

當那些暴發戶在所謂不恰當場合穿用白色的話，「舊世界」人們便會投以異樣目光，明嘲暗諷一番。加上白色衣物通常代表夏天優閒服，只有真正富裕的美國人才會離開悶熱的城市到郊外渡假，像歐洲的有錢人到地中海沿岸避暑一般，所以白色打扮總帶有種貴族感覺。

經過多年的世代鬥爭，衣物上的「白色恐怖」延伸至紳士打扮，令一眾有型男仕都受牽連。白色褲由爵士年代（Jazz Age）以至長春藤學園風（Ivy League）皆普及常見，只是版型與布料上的分別。爵士年代的白褲一般是以羊毛或棉麻製作、高腰剪裁的西褲樣式，秉承舊世代所謂的時裝法則。到了戰後的長春藤風格，人們摒棄了繁文縟節，時刻追想自由自在，所以白褲很多時候是以斜布褲（cotton chino）形式出現。

來到這裡，可能大家會覺得其實不用區分那麼仔細，白色不吸熱且能夠反射熾熱陽光，便是夏天穿著的最佳理由。筆者絕對同意，邏輯上亦合情合理，所以美國人有一說法「No white after Labour Day」，意思是九月第一個星期一（美國勞動節，Labour Day）後不可以穿白色，直至五月最後一個星期一（陣亡將士紀念日，Memorial Day）。換句話說，只有五月尾到九月初（即是夏天）才可以穿白色，聽似合理，但其實將此概念連接本文上述歷史背景，不正正是舊世界所推行的歧視法則嗎？

如此時裝法則至今日依然「生效」，可是人們取向也慢慢改變了。白色法蘭絨高腰西褲近年在冬季大行其道，上身搭配正裝外套或牛仔褸都帶有不一樣的美國風情，腳踏一雙帆布鞋或Loafers，一年四季亦可享有渡假氣氛。

也許現代男裝打扮趨向簡約，很多時候人們對穿著文化背後的故事也未必感興趣，但有時候稍稍了解多一點，肯定會令日常穿搭更添趣味。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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