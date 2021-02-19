【本報訊】Tesla連日捱沽，並跌穿800美元關口。不過，科技女股神Catherine Wood前日表明，她依然看好Tesla，並有意增持。Tesla昨日開市造好，升1%至795美元。

Wood接受外電訪問時稱，研究了共享乘車服務的商業潛力，認為這較銷售電動車更有利可圖，縱使目前市場對Tesla推出叫車服務仍有爭議，但她相信Tesla作為推廣自動駕駛是非常好的平台，Tesla應該朝這方向推進，她對公司更有信心。

駕駛數據無人能及

至於自動駕駛領域的另一巨頭是Google，Wood分析指，若企業收集數據的數量和質量俱佳的話，就能成為業內贏家，Google也許收集了3,000萬英里駕駛數據，但Tesla的數據已多達300億英里，目前無人能及。Wood旗下ARK系列的基金曾在1月趁高減持Tesla，Wood則指旗下基金每天都會公佈買賣，近日正持續買入Tesla。

此外，Wood還點評了Bitcoin，指估計機構會對比特幣感興趣，但未料Tesla也會買入，若所有美國企業跟隨Tesla，將手上一成現金買入比特幣，幣價將由目前5萬美元升至25萬美元。

資料顯示，ARK基金去年第四季增持了Grayscale Bitcoin Trust ETF（美股代號：GBTC），涉及214萬股。

CoinDesk資料則顯示，GBTC持有約649,130個比特幣，約佔整體供應量的3.1%。