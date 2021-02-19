【本報訊】外管局研放寬境外投資，引發市場憧憬更多內地資金出境托市。港股昨一度跌至近三萬關後V形反彈，全日波幅達620點，原本昨日上午淨流出的北水於午後突然回歸，未知是否「早着先機」偷步入市。專家表示，大市資金充裕及跟隨外圍漲勢，料港股在30300點整固後破頂機會大。

大市昨早段承接美股跌勢，最多跌近500點，見30099點全日低位，補回年初五上升裂口（30184點至30497點）；其後在三萬關前突見支持，並V彈近600點，收市倒升49點，報30644點，成交2,532億元；H指升65點至12106點。

總結牛年首周四個交易日，恒指升471點或1.6%；過去三周累飆2,361點或8.3%。

人行續收水，兩日淨回籠共3,400億元人民幣；摩根士丹利認為是慣常做法，目的是為吸收早前注入市場流動性，多於收緊貨幣政策。

北水半日流出變流入

盈立證券研究部總監陳偉聰亦表示，近期大市資金充裕，加上市場對下月內地兩會政策憧憬，故港股升勢持續，「即使內地流動性縮、美國孳息率抽上帶來的憂慮，破壞力有限、非黑天鵝」，他料港股短線在30300點整固，後續破頂機會大。

港股通昨早一度錄淨沽出約5億元，半日回復淨買入僅1.73億元；淨流入按日大減逾七成至不足37億元，創去年12月24日以來新低，亦是五個交易日內第二度大縮至30億元水平。以往屬北水愛股之一的美團 （3690），再遭北水狠沽5.8億元，兩日累計淨流出逾8億元。

外管局研究放寬境外投資證券及保險額度至每年5萬美元、取消年度購滙限額等，陳偉聰認為研究有正面催化作用，惟料對港股刺激不大，「港股通已容許資金在港股配置，今次研究主要針對較低投資額的投資者及有門檻限制；加上對比2007年港股通直通車為當年首創，料刺激規模有所不及。」惟受消息刺激，在美上市的富途（FUTU）昨開市前大升近10%，老虎證券（TIGR）盤前大升近11%。

電訊股造好，內媒昨亦引述中移動董事長楊杰表示，今年旗下5G基站將覆蓋全國所有縣以上城區及重要區域，帶動中移動（941）榮升北水掃貨最多個股，錄22億元淨流入，支持股價彈6.4%至53.75元；聯通（762）亦漲7%至5.08元。陳偉聰稱電訊股向好，主要受惠拜登政府逐步放鬆制裁令的憧憬。

小米傳造車 急揚6%

ATMX亦隨市反彈，跌幅收窄。其中內媒報道小米（1810）落實造車，並由集團創始人雷軍親自帶隊，刺激尾市一度抽升13%，最終揚6%至30.65元，成交達134億元，並成科指表現最好股份；惟集團內部人士其後回應稱，「暫沒回應，等待公告」。至於騰訊（700）、阿里（9988）、美團（3690）同跌1%。