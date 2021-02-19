香港移民潮遇上武漢肺炎疫情，2020年香港人口減少4.65萬人，但當疫情緩和後，各國陸續開關，相信離港的人數將進一步攀升。

80後K媽（化名）一家五口，已着手準備3月底移居英國。為了兩位年幼兒子的教育及前途，雖然在英國要一切重新開始，她亦義無反顧到當地展開新生活。BNO簽證已在1月31日正式接受申請，下周二（23日）英國更推出「UK Immigration: ID Check」手機應用程式，予申請者辦理手續，一切已按部就班進行。

對於K媽來說，這一刻最煩惱的不是簽證，而是要將一家五口的家，搬到英國。由於疫情致各國有不同程度的封關，行李上不上到船成為她最擔心的事情，「很多移民論壇、WhatsApp群組都在討論，周圍都無貨櫃，要加存倉費或附加費才可上船，有人1.5萬元加到2萬幾、3萬元，升幅都很誇張。」

K媽預計一家行李有30箱，預算1.2萬元，「帶着兩個小朋友上飛機，你不會想隨身物品太多，而搬屋差不多一半都是小朋友的東西，反而大人的品物原來可以好少。」她指兩個仔的玩具很多都要帶，例如Lego、磁石積木，還有一套價值3萬多元的學英文書，「玩具可以由細玩到大，無理由去到再買過，套書又兩兄弟都會有用，大人都只是衫褲鞋襪，另外只留一些有紀念價值的物品。」

K媽表示大部份大型傢俬都不會搬走，轉為送給朋友或捐慈善組織，而自己的衣物由於很多是夏天衫，英國未必適合穿着，所以都會轉贈舊衣回收，以減輕船運費用的預算。

早在1月中已起行移民英國的Roy，他在離港前接受訪問，分享自己的搬屋經驗。他指自己嚴格執行斷捨離，掉了超過20大袋雜物，大型傢俬就盡量送親戚朋友，「一張梳化運過去都5,000元，不如5,000元買過張新好過。」

最不捨得的是他從小儲下的玩具模型收藏品，變形金剛、六神合體、聖鬥士星矢等，儲到放滿一整個櫃，但為了減輕運送負擔，他亦忍痛讓出大部份藏品，「網上都賣了萬幾蚊，陪我這麼多年，最後有錢收返，都算夠兄弟啦。」

Roy一家三口最後執了42箱上船，船運費用約1.8萬元，「近月船真的貴了，最大鑊無貨櫃，陷貨櫃荒，搬屋公司又不太敢加價，怕被人網上唱衰，有些更要蝕住做，但聽搬屋工人講，實在太多人走，根本做到不停手，而錢又賺不多。」

他建議即將移民搬屋的家庭，要想清楚那些物品要跟身、那些可以兩個月後才用，避免後悔寄錯件，「執屋過程中我覺得最緊要是一部Printer，因為稅局會要一些清稅文件，樓宇買賣等合約又有，去到當地過關、申請銀行戶口、電話卡、車牌等，都有很多文件需要在手。如果可以，不妨帶部輕便的Printer跟身，一定幫到手。」他亦提議，棉被、枕頭和電飯煲都可以考慮跟身，初初到埗時亦有機會用到。

有國際搬運平台看到香港移民潮爆發，增加移民搬屋專線以應付急增需求。物流格價平台Spaceship創辦人林煥枝指，近月幾乎每日都有過百個電話或網上查詢，由去年有大量申請BNO文件的寄件，到今天有大量家庭要移民英國，「我估計2021年，單計我們的平台都會有4,000至5,000張移民海外的訂單。」

由於空運因疫情導致機位緊絀，船運貨櫃都爭崩頭，而船運搬屋的費用，升幅更達一倍以上。林煥枝認為，香港人這波移民潮都算走得匆忙，加上國際運費飊升，大家可能都有種所謂「輕移民」的概念，未必人人都賣樓全身而退，或多或少都留一部份家產在香港，「由2019年年底到今天，單計空運都加價兩至三次，每次都有10幾、20%升幅，變相都局限了運送量，令大家都在想不如運少一些。」

K媽最後執拾28箱物品上船，算是達成預期目標，而收費約1.1萬元，另加有3,800元船運附加費，雖然延誤了兩星期左右才上船，但相信可如期3月底至4月初送抵英國。

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