【本報訊】豪宅新盤陸續上馬，多個發展商連環推盤。嘉里（683）何文田喇沙利道10號新盤瀚名推出兩伙三房大宅招標，每伙指引價3,888萬元，罕有備最高八成一按吸客。

嘉里何文田瀚名已屆現樓，昨公佈首個銷售安排，3月1日起招標18樓A及B室兩伙三房套房單位，實用面積1,132方呎。嘉里香港區總經理湯耀宗指，項目設73伙，而三房戶僅12伙，首批每伙招標指引價3,888萬元，呎價34,346元。

77/79 Peak Road盡推洋房

設120天及360天成交期付款，前者最高折扣7.7%，折實價3,588.12萬元，呎價31,687元。買家若選用120天成交可申請發展商一按，最高借八成，比坊間銀行1,000萬元樓價只可借五成，至少借多千萬元。

湯耀宗指，看好豪宅市場今年市道，認為本地買家置業需求強勁，而相信疫苗供港之後有助疫情放緩，稍後通關更利好市場。

豪宅市場掀搶客潮，由九倉持有、會德豐銷售的山頂項目77/79 Peak Road，日前沽出2幢洋房，吸金逾11億元，呎價最高見8.8萬元。發展商見市況好轉，即以招標形式盡推餘下3幢洋房，包括77B Peak Road 、77C Peak Road 、77E Peak Road，在3月5日起招標，而早前推出的77F Peak Road就於本月26日起招標。

恒地（012）元朗唐人新村尚悅．天城昨上載樓書，項目採低密度發展，設16幢洋房，面積1,772至1,826方呎，另連天台、前庭及花園，附車位。最大為19號洋房，面積1,826方呎，連433方呎天台、137方呎花園及159方呎前庭。