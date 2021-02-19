【本報訊】賽生藥業（6600）昨日開始招股，孖展認購反應熾熱，綜合11間券商資料，共為其借出約430億元，相對公開發售集資2.18億元計，錄得196倍超購。賽生就腫瘤及重症感染等醫療領域研發產品，目前有「日達仙」推出到內地市場，用於預防武肺及臨床治療。賽生招股價介乎17.2至18.8元，入場費為9,494.7元，預計3月3日掛牌。

中銀為賽生提供低至0.8%孖展融資息率優惠，賽生招股書顯示，與中銀香港同系的中銀集團投資，在賽生上市後的持股達12.47%。多間券商就賽生借出大額孖展，其中輝立借出120億元；耀才借出82億元；富途借出74億元。按回撥機制，當賽生獲超購100倍或以上，公開發售股份比例將增至50%，涉及5,800萬股。

預算案料再推iBond

另一熱門新股昭衍新藥（6127）昨日截止公開發售，消息指獲54萬人認購，超額認購約310倍，凍結資金約1,840億元，料下周五掛牌。外電引述消息指，昭衍擬以招股價上限151元定價。

另外，港府下周公佈財政預算案，消息指當局屆時會宣佈推出新一批通脹掛鈎債券（iBond）和銀色債券，其中會把iBond的規模擴大至150億元，最低息率暫定2厘。