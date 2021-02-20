經歷去年疫情打擊，本港舖位租金插水，向來大受港人歡迎的「日本產」驚安之殿堂Don Don Donki，自2019年攻港後，一年半之間極速擴大版圖，現時在香港已有7間分店。日本總公司見香港市場潛力龐大，計劃在2024年前，在港開24間分店，幾乎每區都有Donki，有機會成為繼日本本土後，亞洲最多Donki分店的國家。

根據日本驚安之殿堂最新一份海外業務計劃書，現時除日本外，亞洲共有17間分店，計劃在2024年前擴展至76間。當中最多分店是香港，計劃由現時的7間擴展至24間。其次是為新加坡的23間，亦計劃未來數年進軍馬來西亞及澳門等地。

至於美洲，Donki在美國設10間分店，料增至19間。而受日本人出遊熱門地夏威夷，就預計由28間增至31間分店。

將軍澳店12月營業額高達4,350萬元

香港第一間Donki在2019年7月開幕，位於尖沙嘴美麗華廣場，其後在荃灣海之戀商場設本店，之後陸續在銅鑼灣、中環、將軍澳、山頂及小西灣開店，市傳屯門市廣場亦將開設Donki，以上消息有待官方進一步宣佈確實。

根據文件顯示，Donki將軍澳Monterey Place分店，在去年12月營業額高達5.9181億日圓，即相當於4,348萬港元。當中，單是賣吞拿魚一類貨品，營業額就見2,634萬日圓，即接近200萬港元。

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