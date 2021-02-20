彭博引述消息人士指，花旗集團正在研究出售亞太地區部份零售銀行業務，涉及包括南韓、泰國、菲律賓和澳洲，但未有最後決定。

報道指，花旗新任行政總裁Jane Fraser上任後着手精簡業務，但可能會相隔一段時間才逐步出售有關業務，也不排除最後放棄出售計劃。花旗發言人Jennifer Lowney表示，該行正對戰略進行冷靜和徹底的評估，包括業務組合，並正考慮許多不同的選項，將花適當的時間來作出任何決定。

花旗集團的零售業務遍及17個市場，其中亞太地區佔12個，歐洲、中東和非洲佔5個。該部門擁有1,600萬個信用卡帳戶和超過40萬個理財客戶。

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