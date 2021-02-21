政府於一年多前推出高成數按保政策，坊間俗稱「林鄭Plan」，被眾多首置客視為「上車救星」，借樓價90%「上車」門檻擴大至800萬元或以下物業。

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2021年1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為4,605宗，較2020年12月份的3,878宗急升727宗或18.7%；金額為250.51億元，較2020年12月份的215.61億元上升34.9億元或16.2%，宗數及金額均連升3個月，並創半年新高。而2021年1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1,565宗，較2020年12月份的1,697宗下跌132宗或7.8%，金額為86.6億元，較2020年12月份的94.43億元下跌7.83億元或8.3%。

對比去年同期，2021年1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數比去年同期2,713宗急增69.7%或1,892宗；金額比2020年同期139.65億元急增79.4%或110.86億元。而2021年1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數比2020年同期1,153宗增加35.7%或412宗；金額比2020年同期58.44億元急增48.2%或28.16億元。按年同期比，新批出及新取用按揭保險計劃貸款的宗數及金額均創該行有記錄以來新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，承造高成數按揭的個案有上升的趨勢，反映在樓價仍然高企的市況下，一般置業人士面對首期不足，對高成數按揭的需求應運而生。當中接近9成人士購買二手物業，相信當中包括不少受惠於「新按保」計劃的換樓人士。曹續指，近日本港疫情趨緩，餐館及部份娛樂場所重開，而疫苗將陸續抵港，如疫情持續受控，相信經濟及樓市亦會加快回暖，屆時選用高成數按揭的宗數亦可望繼續上升。

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