又到預算案了。過去一年大失預算，看來今年已沒甚麼預算可以做了。一年以來，財政儲備減了3,044億，當中四分一為每人萬元的維穩派錢，慷市民之慨來賄賂民心。一年過去，民心賄不到幾多，無論政府滿意度還是特首民望均不比前年谷底回升幾多。至於「行賄」最前線即財爺，只在宣佈派錢一刻民望飆過，但翌次民調分數已大幅回落。

疫下大使無可厚非，問題是怎花。動輒勞師動眾封區禁錮居民但拿不出科學理據，更抽不出幾多確診，卻花數百萬計的公帑，怎也說不過去。這擺明是你港府理虧在先，別怪陰謀論指你班廢人只曉搞大龍鳳，做給中共睇為擦其臭鞋托其腳。向使言聽計從，去年初便老早封關，今天庫房必省回很多個億，而整個經濟損失亦必減少更多個億。

大錯既已鑄成，惜仍一錯再錯。首先學其外交部開口埋口話齋，「必須認清事實」：由武漢起的疫情已遍佈全球角落。封區、鎖舖等在爆疫初期很管用，但現已作用有限，得不償失。清零任務本不可能，長官仍要封舖，經濟自然長衰長有，多多錢都不夠派。一天此輩仍執迷不悟，在這框架下再討論如何派錢、財爺如何扮阿茂整餅統統多餘。

既無錢派，自然搬堆大灣區等假大空來畫餅充飢。中共連同港官搞壞了香港以後，明知中年的結構失業、青年的亦被大量派來的黨羽排擠搶飯碗，所謂的解藥都是毒藥：叫老的去大灣區退休等死，叫後生的去大灣區減薪大半，再搬弄三幾個所謂成功案例，讓聽氹者望梅止渴。中共這些路數，說穿了就是抄毛魔年代的放逐邊疆去祖國建設。

中共不只趕走港人，還要盡擸港資。眼見庫房在一年混賬後水位急降，不難料到，很快將燒到中共最緊張的外滙儲備。有些腦子不夠紅的舔共派竟敢建議動用外滙儲備。哼，想愴佢個心囉。外滙儲備是你港人的嗎？想想都有罪吧。中共為提高這安全系數，勢必逼港元財政儲備回升，而方法自然只有一途，就是苛損雜稅，且是狂加那隻。

看官，風水佬可以呃你十年八年，上述一切，三、兩日內見真章。香港已被搞壞，勢必好的不靈、醜的靈，最衰的一瓣就開那瓣。

羅家聰

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