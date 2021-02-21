年初十趕稿日。遲了一點，也跟讀者拜個年，祝大家牛年事事順風順水，出入平安。

農曆新年此等喜慶日子要襯上一堆恭賀說話及一疊疊厚實嘅利是先夠氣氛，今年疫情關係，大家要透過視像會議拜年，惟有派電子利是。

咁就講講電子利是的用後感，雖然講到尾都只不過是轉數快，但用戶體驗是有分別的。最出色的，是眾安銀行，有得揀單封雙封，有又入銀紙嗰個動作，又可以揀貼紙，儀式感都唔算打好大大折扣，但筆者問過幾位朋友，佢哋都幾enjoy喎！眾安銀行早前表示，由年廿九到年初三電子利是的使用次數超過14萬封，金額超過1,000萬元，反應熱烈。

抽獎，呢啲真係講運。有同事就用恒生派電子利是，諗住測試一下抽獎運，結果試咗無數次，都只是收到貼圖一張，應該儲夠一套了，但無緣8888現金獎，是有點沮喪的。

題外話，早幾日用眾安銀行卡消費，同行友人提醒可以抽現金回贈，筆者從來是地獄黑仔王，笑說一般都是抽到1%至2%回贈，有幸能中一次5%都夠開心，結果接連兩日抽到20%及100%回贈，牛年好運返晒嚟喇！

我試過，我真係試過，唔使黃龍德會計師事務所認證，呢篇唔係廣告，純分享。

杜夫人

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